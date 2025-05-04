Путин рассказал, что постоянно думает о преемнике

Президент Владимир Путин рассказал, что "всегда" думает о своем возможном преемнике. По словам главы государства, он оценивает потенциальных кандидатов, однако не считает свой голос решающим - за претендентом должно стоять доверие народа. Вопрос об этом прозвучал во время интервью журналисту Павлу Зарубину в опубликованном фильме по случаю 25-летия с момента избрания Путина на пост высшего должностного лица государства.

"В конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Шансов сделать что-то по-серьезному вряд ли будет у человека, за которым не стоит доверие народа. Это принципиальный абсолютно вопрос. Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан", - сказал президент.

Фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" опубликован 4 мая. В нем глава государства Путин показал журналистам свою квартиру в Кремле, в которой, по его словам, он бывает чаще всего последние три года. Также в фильме интервью чередуются с телевизионными сюжетами прошлых лет. Хронометраж фильма составляет более полутора часов. Первыми его смогли увидеть телезрители из Дальнего Востока. В европейской части страны его планируют показать в эфире телеканала "Россия" в 21:00.

Константин Леньков / Фото Кремль