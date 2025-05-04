Президент Кубы прилетел в Петербург

В Петербург 4 мая прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. В аэропорту Пулково его встретил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Кубинский лидер прилетел в Россию по приглашению президента Владимира Путина для участия в мероприятиях в честь 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Для нас очень важно, что Ваш визит начинается с нашего города. Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории. Город выстоял благодаря мужеству защитников, представителей разных национальностей. Среди них были и кубинские патриоты – братья Альдо и Хорхе Виво. Они – наши герои", - цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

Предполагается, что президент Кубы проведет с Бегловым рабочую встречу, на которой обсудят двустороннее сотрудничество в сфере экономики, культуры и других сферах.

Напомним, на параде 9 Мая в Москве ожидается присутствие глав порядка двух десятков государств. Среди них лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Константин Леньков / Фото Смольный