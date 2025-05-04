Наезд на пешехода на Рубинштейна стал уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 32-летней женщины, которая на "Мерседесе" наехала на посетителей заведения на улице Рубинштейна. Ей вменяют хулиганство (ст. 213 УК), сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 4 мая.

В результате происшествия 32-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Сперва на водителя составили административный протокол по статье об отказе от медицинского освидетельствования (ст. 12.26 КоАП), однако позже полицейские нашли основания для привлечения женщины к ответственности по уголовной статье.

"В ходе дальнейшего разбирательства по материалу полицейские установили, что автоледи наехала на посетителей кафе умышленно, обосновывая свои действия произошедшим конфликтом с представителями заведения", - говорится в сообщении ГУ МВД.

Сейчас водитель задержана. Полицейские продолжают оперативно-следственные мероприятия. Сообщение об инциденте поступило в полицию в ночь на 3 мая. По данным издания "Фонтанка", пострадавший — уроженец Сирии.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру