ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:18

Наезд на пешехода на Рубинштейна стал уголовным делом

фото ЗакС политика Наезд на пешехода на Рубинштейна стал уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 32-летней женщины, которая на "Мерседесе" наехала на посетителей заведения на улице Рубинштейна. Ей вменяют хулиганство (ст. 213 УК), сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 4 мая. 

В результате происшествия 32-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Сперва на водителя составили административный протокол по статье об отказе от медицинского освидетельствования (ст. 12.26 КоАП), однако позже полицейские нашли основания для привлечения женщины к ответственности по уголовной статье. 

"В ходе дальнейшего разбирательства по материалу полицейские установили, что автоледи наехала на посетителей кафе умышленно, обосновывая свои действия произошедшим конфликтом с представителями заведения", - говорится в сообщении ГУ МВД. 

Сейчас водитель задержана. Полицейские продолжают оперативно-следственные мероприятия. Сообщение об инциденте поступило в полицию в ночь на 3 мая. По данным издания "Фонтанка", пострадавший — уроженец Сирии. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 мая
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама