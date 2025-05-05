Умер депутат Госдумы Павел Качкаев

На 74-м году жизни скончался депутат Госдумы от Башкортостана Павел Качкаев, сообщил 5 мая ТАСС. По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, у депутата остановилось сердце.

"Да, правда. Сегодня скончался, предположительно сердце. Очень печально и неожиданно, тоже только узнали. Он был здесь, у него должна была начаться региональная неделя", - приводит слова депутата Госсобрания республики Рустема Ахмадинурова издание.

Соболезнования родным и близким Качкаева помимо главы региона Хабирова выразил также спикер Госсобрания республики Константин Толкачев. Он подчеркнул, что Качкаев неизменно представлял регион в Госдуме с 2011 года.

Павел Качкаев родился в 1951 году в Чишминском районе Башкирской АССР. Окончил Уфимский авиационный институт по специальности "Промышленная электроника". В 1994 году возглавил администрацию Ленинского района города Уфы, а в 1995 году перешел на должность замглавы городской администрации. С 2001 по 2003 год занимал пост министра ЖКХ Республики Башкортостан. С 2003 по 2011 год являлся мэром Уфы.

Качкаев был депутатом Госдумы VI, VII и VIII созывов от Республики Башкортостан. Каждый раз избирался по списку кандидатов "Единой России".

Анастасия Луценко, фото: сайт Госдумы