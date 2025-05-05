"Деловой Петербург": Беглов переедет в "Невскую ратушу"

Губернатор Петербурга Александр Беглов может переехать в деловой квартал "Невская ратуша" на улице Моисеенко, где городу принадлежит один из корпусов, сообщил 5 мая "Деловой Петербург" со ссылкой на свои источники. По данным издания, это может произойти уже до конца мая.

Как отмечается в публикации "Делового Петербурга", несколько источников заявили, что переезд обусловлен ремонтом кабинета губернатора в историческом здании Смольного института. По их словам, занимаемые Бегловым помещения на третьем этаже в левом крыле здания требуют обновления.

При этом в самой администрации города не стали комментировать эту информацию.

"У нас нет информации по этому вопросу", — цитирует ответ пресс-службы губернатора издание.

По словам собеседников "Делового Петербурга", в "Невской ратуше" губернатор якобы будет работать в комфортабельном офисе на верхнем этаже с отдельным входом. Они подчеркнули, что сейчас решается вопрос будет ли этот переезд временным или же кабинет губернатора окончательно переедет в деловой квартал.

Отметим, что главы Петербурга работают в Смольном уже более 30 лет – с 1991 года. Административный корпус в "Невской ратуше" администрация города решила выкупить у застройщика на старте строительства квартала в 2009 году. Как сообщалось, стоимость сделки составила порядка 14,4 млрд рублей.

Переезд комитетов Смольного в "Невскую ратушу" начался в 2017 году. Сейчас там расположены комитеты по инвестициям, государственному заказу, социальной политике, энергетике и другие ведомства.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру