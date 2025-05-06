КСП составила протоколы на руководителей МО "Пулковский меридиан"

Контрольно-счетная палата Петербурга отчиталась о проверке хозяйственной деятельности в МО "Пулковский меридиан" за 2023 и 2024 годы. По итогам надзорных мероприятий в отношении муниципального совета и местной администрации составили протоколы об административном правонарушении. В КСП не стали уточнять, что именно послужило поводом для привлечения муниципалов к ответственности. Сотрудники ведомства посетили МО в начале 2025 года.

Часть выявленных нарушений связана с ведением бухгалтерской отчетности и проведением муниципальных закупок. Среди последних, например, предоставление сувенирной продукции гражданам без подтверждения их регистрации на территории округа. Кроме того, некоторые закупки на благоустройство были проведены с завышенной максимальной стоимостью.

Отдельные вопросы у КСП возникли к подведомственному МКУ "Пулковская орбита". В ведомстве предложили муниципалам подумать о ликвидации этой организации из-за сомнений в ее эффективности. Сейчас должного контроля за деятельность МКУ в муниципалитете не осуществляют, считают в Контрольно-счетной палате.

Напомним, МО "Пулковский меридиан" длительное время возглавляет Виктор Макаров, брат депутата Законодательного собрания Алексея Макарова. Муниципалитет входит в избирательный округ Алексея Макарова.

Константин Леньков / Фото: МО "Пулковский меридиан"