В Петербурге скончался экс-депутат Госдумы Виктор Таланов

Депутат Госдумы первого созыва Виктор Таланов скончался в Петербурге, сообщили 6 мая в группе "Опросники Таланова – тест типа личности" в социальной сети "ВКонтакте". Несколько дней назад он отметил 74-летие.

"К сожалению, последние новости это не вброс СМИ. Виктора Львовича действительно вчера не стало. Он мужественно боролся с болезнью до последнего и умер на пути к врачу, который должен был одобрить дальнейшее лечение", - говорится в публикации сообщества.

Утром 6 мая в Telegram-канале "Mash на Мойке" сообщалось, что Таланов почувствовал себя плохо на улице и "упал замертво" возле своего дома на улице Красного Курсанта. К приезду реанимационной бригады политик уже скончался. Отмечается, что в последнее время он проходил лечение от рака легкого.

Виктор Таланов родился 1 мая 1951 года в Ленинграде. Окончил физический факультет ЛГУ. В 1990 году был избран депутатом и членом президиума Ленсовета, где до 1993 года возглавлял комиссию по торговле, общественному питанию и сфере бытовых услуг.

В 1993 году Таланов был избран депутатом Госдумы первого созыва (1993-1995 годы), входил во фракцию Демократической партии России. Политик вступил в ДПР в 1990 году, где стал членом правления и политсовета. С 1993 по 1996 год возглавлял петербургское отделение партии

Являлся президентом Северо-Западного центра политических технологий и членом Общества психологов РФ. Написал свыше 50 научных работ. В последние годы занимался практической психологией и соционикой.

Анастасия Луценко, фото: группа "Опросники Таланова – тест типа личности" "ВКонтакте"