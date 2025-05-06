Прокуратура и Следком проверяют обрушение потолка в магазине на Садовой улице

В магазине "Фрукты — и точка", расположенном на пересечении Садовой улицы и Английского проспекта, обрушился потолок 6 мая, сообщил ряд СМИ. ГСУ СК России по Петербургу и прокуратура города организовали проверки по факту происшествия.

По данным СМИ, около 16:38 в магазине рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Под завалами оказался сотрудник торговой точки, его смогли вытащить. В магазине "Фонтанке.ру" заявили, что "чудом никто не пострадал". По предварительным данным, причиной обрушения мог стать ремонт в квартире на втором этаже здания. Представители магазина рассказали изданию, что месяцем ранее им пришлось устранять последствия потопа, также произошедшего в ходе ремонта квартиры выше.

В публикации Следкома сообщили, что на место происшествия выехали следователи вместе с экспертами СЭЦ СК России, они проводят осмотр. Также ведомство организовало доследственную проверку по выявлению нарушений правил безопасности при проведении строительных и иных работ (ст. 216 УК РФ). По ее результатам будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка инцидента.

Свою проверку также начала прокуратура Адмиралтейского района. В ее ходе будет дана оценка соблюдению жилищного и иного законодательства, а также установлены обстоятельства и причины произошедшего. Надзорное ведомство также контролирует ход и результаты проверочных мероприятий, организованных другими правоохранительными органами.

Анастасия Луценко, фото: скриншот публикации прокуратуры