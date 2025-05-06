МО "Петергоф" внесло в ЗакС инициативу о праве по уходу за памятником Каспийцам

Муниципальный совет МО "Город Петергоф" внес на рассмотрение Законодательного собрания законопроект о наделении муниципалов полномочиями по сохранению и использованию памятника "Каспийцам-товарищам, павшим в войну 1904-1905 гг.", расположенном на территории округа.

В пояснительной записке, подготовленной главой Петергофа Александром Шифманом, говорится, что муниципалы не могут тратить средства местного бюджета на работы по сохранению и использованию монумента, несмотря на то, что он находится в собственности муниципального образования. Из-за положений действующего законодательства такие траты могли бы быть расценены как нецелевое расходование средств.

Решение об обращении с инициативой к Заксобранию было принято муниципальным советом 17 апреля. Отметим, сейчас памятник находится в упадке. На монументе отсутствуют бронзовые элементы в виде фигур орла и солдат. Памятник передали на баланс МО еще в 2015 году. При попытках депутатов внести в бюджет строку о ремонте Контрольно-счетная палата предупреждала их о возможной ответственности.

В Петергофе предлагали передать памятник профильным организациям и ведомствам, но музеи от такого предложения отказались. В конце 2024 года депутат Заксобрания Михаил Барышников, который представляет в парламенте Петергоф и окрестности, сообщал, что вопрос о будущем памятника Каспийцам находится на контроле вице-губернатора Евгения Разумишкина. Отметим, состояние памятника становилось поводом судебных разбирательств. КГИОП обратился в суд, чтобы обязать муниципалов восстановить памятник. Суд требования удовлетворил.

Константин Леньков / Фото Александр Шифман