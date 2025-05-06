В Петербурге на домах ветеранов установят почетные таблички

С 7 мая в Петербурге начнут устанавливать именные таблички на домах, где живут блокадники и ветераны Великой Отечественной войны, сообщила "Фонтанка.ру" 6 мая. Акция приурочена к 80-летию Победы.

В пресс-службе Смольного изданию сообщили, что поручение об установке табличек дал губернатор Александр Беглов. Размещение организуют все районные администрации города. Специалисты обзванивали ветеранов и их семьи и спрашивали их согласие на установку почетной таблички на доме. К сегодняшнему дню удалось согласовать 300 информационных знаков. Все они будут выполнены по единому образцу. На табличках будет содержаться надпись "В этом доме живет участник Великой Отечественной войны" и фамилия, имя и отчество.

Отметим, рекомендация президента России Владимира Путина региональным властям размещать именные таблички на домах ветеранов Великой Отечественной войны содержится в перечне поручений главы государства по итогам январского заседания Российского организационного комитета "Победа". Доклад по этому вопросу президент ожидает получить к 12 мая. Об установке именных табличек, в частности, ранее сообщали власти Республики Коми.

фото с сайта Смольного