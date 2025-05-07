ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:09

Беглов и Бельский поздравили Вячеслава Макарова с юбилеем

фото ЗакС политика Беглов и Бельский поздравили Вячеслава Макарова с юбилеем

Сегодня, 7 мая, депутат Государственной думы и бывший спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров празднует свое 70-летие. По этому поводу свои поздравления ему направили губернатор Петербурга Александр Беглов и действующий председатель городского парламента Александр Бельский. Обращение опубликовано на ресурсах Смольного. 

"Вы внесли большой вклад в развитие Северной столицы. Особое общественное признание нашли ваши инициативы по патриотическому воспитанию молодежи, возрождению святынь, укреплению высоких духовных и нравственных ценностей, сохранению культурного наследия. Сегодня вы отстаиваете интересы нашего города и продолжаете служить Отечеству в Государственной думе Российской Федерации", - говорится в обращении. 

Авторы поздравления пожелали Макарову крепкого здоровья, а также "созидательной энергии" для новых достижений и побед. Отметим, текст поздравления - один из самых коротких за последнее время. 

Вячеслав Макаров возглавлял петербургский парламент с 2011 по 2021 год. Под конец срока полномочий шестого созыва депутатов губернатор Беглов озвучил мысль о том, что Макаров мог бы представлять город в Государственной думе. В сентябре 2021 года Вячеслав Макаров был избран в Госдуму по списку "Единой России".  

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Макаров Вячеслав Серафимович 




Новости7 мая
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама