Беглов и Бельский поздравили Вячеслава Макарова с юбилеем

Сегодня, 7 мая, депутат Государственной думы и бывший спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров празднует свое 70-летие. По этому поводу свои поздравления ему направили губернатор Петербурга Александр Беглов и действующий председатель городского парламента Александр Бельский. Обращение опубликовано на ресурсах Смольного.

"Вы внесли большой вклад в развитие Северной столицы. Особое общественное признание нашли ваши инициативы по патриотическому воспитанию молодежи, возрождению святынь, укреплению высоких духовных и нравственных ценностей, сохранению культурного наследия. Сегодня вы отстаиваете интересы нашего города и продолжаете служить Отечеству в Государственной думе Российской Федерации", - говорится в обращении.

Авторы поздравления пожелали Макарову крепкого здоровья, а также "созидательной энергии" для новых достижений и побед. Отметим, текст поздравления - один из самых коротких за последнее время.

Вячеслав Макаров возглавлял петербургский парламент с 2011 по 2021 год. Под конец срока полномочий шестого созыва депутатов губернатор Беглов озвучил мысль о том, что Макаров мог бы представлять город в Государственной думе. В сентябре 2021 года Вячеслав Макаров был избран в Госдуму по списку "Единой России".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру