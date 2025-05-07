Аэропорт Пулково принял 74 рейса из-за закрытия других аэропортов

Аэропорт Пулково принял 74 перенаправленных рейса на запасную стоянку 6 и 7 мая, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры 7 мая. Самолеты были вынуждены приземлиться в Петербурге из-за закрытия аэропортов назначения.

Как отмечается в публикации, ведомство организовало в аэропорту мобильную приемную. Сотрудники петербургской транспортной прокуратуры выехали на место для работы с пассажирами задержанных рейсов.

Ранее "Фонтанка.ру" сообщала, что пассажирам перенаправленных самолетов приходится ожидать вылета прямо в самолетах. Читатели издания жалуются, что летевшим рейсом авиакомпании „Победа" 6946 не предоставляли еду и медицинскую помощь. При этом в пресс-службе оператора Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы" сообщили "Фонтанке.ру", что медработники аэропорта оказали необходимую помощь на этом рейсе, а также подчеркнули, что пассажиров перевели из самолета в терминал.

Кроме того, в пресс-службе Пулково отметили, что уже началась отправка перенаправленных ранее бортов в аэропорты назначения. Сотрудники воздушной гавани ведут работу для нормализации расписания. По всем вопросам пассажирам предложили обращаться в кол-центр Пулково или напрямую в авиакомпании.

Как сообщали в Росавиации, всего 6 и 7 мая в разное время вводились ограничения в аэропортах Казани, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля, Кирова, Нижнекамска, а также в московских аэропортах Жуковский, Шереметьево и Внуково.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру