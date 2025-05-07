Минфин предлагает ввести уголовную ответственность за продажу табака без лицензии

Наказывать лишением свободы на срок до трех лет предлагает Министерство финансов за продажу табачной продукции без лицензии. Ведомство внесло инициативу о введении уголовной ответственности 7 мая, сообщает "Парламентская газета". Работать закон, по задумке авторов, должен с 1 сентября 2026 года.

Согласно тексту законопроекта, внести изменения собираются в статью о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной и никотиносодержащей продукции (ст. 171.3 УК). В нее могут внести уточнение, что ответственность наступает при производстве, поставке, закупке и ввозе на территорию России табачной продукции без лицензии в крупном размере. В качестве санкции предполагаются штрафы от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок.

В ведомстве полагают, что продажа перечисленных товаров без лицензии может способствовать появлению "серого" рынка и недополучению доходов в государственную казну.

"В Минфине пояснили, что лицензирование поможет обеспечить соблюдение норм законодательства о госрегулировании производства и оборота табачной продукции, а также усилит контроль за ее продажей, что в конечном итоге будет способствовать снижению нелегального рынка указанной продукции и увеличению доходов бюджетной системы РФ", - пишет "Парламентская газета".

Сама лицензия может выдаваться предпринимателям на срок до пяти лет. Стоимость оформления такого документа может составлять 3,5 тысячи рублей. Отметим, сейчас продажа табака не требует какой-либо лицензии.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру