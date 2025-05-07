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Новости 18:50

Минфин предлагает ввести уголовную ответственность за продажу табака без лицензии

фото ЗакС политика Минфин предлагает ввести уголовную ответственность за продажу табака без лицензии

Наказывать лишением свободы на срок до трех лет предлагает Министерство финансов за продажу табачной продукции без лицензии. Ведомство внесло инициативу о введении уголовной ответственности 7 мая, сообщает "Парламентская газета". Работать закон, по задумке авторов, должен с 1 сентября 2026 года. 

Согласно тексту законопроекта, внести изменения собираются в статью о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной и никотиносодержащей продукции (ст. 171.3 УК). В нее могут внести уточнение, что ответственность наступает при производстве, поставке, закупке и ввозе на территорию России табачной продукции без лицензии в крупном размере. В качестве санкции предполагаются штрафы от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок. 

В ведомстве полагают, что продажа перечисленных товаров без лицензии может способствовать появлению "серого" рынка и недополучению доходов в государственную казну. 

"В Минфине пояснили, что лицензирование поможет обеспечить соблюдение норм законодательства о госрегулировании производства и оборота табачной продукции, а также усилит контроль за ее продажей, что в конечном итоге будет способствовать снижению нелегального рынка указанной продукции и увеличению доходов бюджетной системы РФ", - пишет "Парламентская газета". 

Сама лицензия может выдаваться предпринимателям на срок до пяти лет. Стоимость оформления такого документа может составлять 3,5 тысячи рублей. Отметим, сейчас продажа табака не требует какой-либо лицензии.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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