Глава комитета финансов поднялась на Эльбрус с флагом Победы

Председатель комитета финансов Петербурга Светлана Енилина совершила восхождение на Эльбрус в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На горную вершину она подняла подняла флаг с символикой годовщины, сообщили в пресс-службе ведомства 7 мая. Высота Эльбруса — 5642 метра.

"Этот флаг – символ нашей вечной благодарности. Он взывает к памяти о тех, кто сражался за Родину, кто выстоял в блокадном Ленинграде, кто восстанавливал страну из руин. Их подвиг – не просто страница истории, а нравственный ориентир для всех поколений", - приводят слова председателя в пресс-службе Комфина.

Также Енилина подчеркнула вклад ленинградских финансистов в годы блокады, которые в жестких условиях отвечали за экономическую стабильность в городе.

Отметим, альпинизм — распространенное увлечение среди сотрудников финансового блока в Смольном. В частности, Эльбрус ранее с другими сотрудниками покорял вице-губернатор Алексей Корабельников. Сама Енилина неоднократно принимала участие в различных альпинистских мероприятиях в Кавказских горах.

Константин Леньков / Фото Комфин Петербурга