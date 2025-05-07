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Новости 20:41

Петербург и Ханой стали городами-побратимами

фото ЗакС политика Петербург и Ханой стали городами-побратимами

В Смольном 7 мая состоялось торжественное подписание соглашения о побратимских отношениях Петербурга и Ханоя, сообщили в пресс-службе комитета по внешним связям. Петербург во время церемонии представлял председатель комитета, член правительства Петербурга Евгений Григорьев. От столицы Вьетнама документ подписал заместитель председателя Народного комитета Ханоя Нгуен Мань Куен. Также на мероприятии присутствовали вице-спикер Заксобрания Николай Бондаренко и руководитель петербургского отделения МИД Максим Полетаев. 

Предполагается, что города будут развивать партнерство в сфере туризма, торговли, образования и здравоохранения, а также спорта и культуры. Также в Смольном рассказали о планах проводить совместные конференции, ярмарки и выставки. 

Ханой — пятый город Вьетнама, у которого с Петербургом есть побратимские отношения. Ранее чиновники Смольного подписали аналогичные соглашения с городами Хошимин и Хайфон, а также с провинциями Кханьхоа и Дьенбьен.

 

Константин Леньков / Фото Смольный


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Упоминаемые персоны
Бондаренко Николай Леонидович 
Григорьев Евгений Дмитриевич




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