Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем Победы

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский обратились к горожанам по случаю 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Поздравление ко Дню Победы опубликовано на сайте администрации города 9 мая.

"В эти светлые майские дни мы с любовью и восхищением чествуем всех, кто ратными и трудовыми подвигами приближал победную весну 1945 года. Восхищаемся мужеством и доблестью живущих среди нас фронтовиков, ополченцев, подпольщиков и бойцов партизанских отрядов. <...> Восемь десятилетий назад наши с вами отцы, деды и прадеды разбили сильного, безжалостного и коварного врага", - говорится в обращении.

Также авторы отметили, что Победа вдохновила народ на великие достижения: возрождение сельского хозяйства, научные открытия, покорение космоса и освоение целины, а также на триумфы в спорте и культуре. Сегодня отечественная экономика растет опережающими темпами, обеспечивая нужды специальной военной операции, выполнение социальных обязательств и реализацию нацпроектов, говорится в тексте Смольного.

"Германский фашизм вырастили, вооружили до зубов и натравили на нашу Родину те же силы и страны, которые в наши дни растили, вооружали и натравливали на Россию киевских нацистов. Сегодня мы отчетливо понимаем, как трудно было нашей стране в одиночку противостоять объединенной Европе", - сказано в поздравлении.

В День Победы на Дворцовой площади пройдет военный парад, а днем, после трехлетнего перерыва, по Невскому проспекту в очном формате пройдет колонна "Бессмертного полка". Также на Дворцовой в 16:00 состоится праздничный концерт, на котором выступит Александр Розенбаум и другие артисты. Вход на мероприятие будет свободным. Вечером, в 22:00, у Петропавловской крепости состоится салют.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру