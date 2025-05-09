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Новости 11:40

На Дворцовой площади завершился парад Победы

фото ЗакС политика На Дворцовой площади завершился парад Победы

В центре Петербурга на Дворцовой площади 9 мая состоялся парад Победы. В торжественных мероприятиях приняли более 5 тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба Смольного.

Парадом Победы командовал врио начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко. Принимал парад врио командующего войсками ЛенВО генерал-лейтенант Рустам Миннекаев. 

Во время мероприятия на Дворцовой площади проехала автоколонна ветеранов и блокадников. В параде приняли участие военнослужащие, курсанты военных вузов и академий силовых ведомств, сотрудники Росгвардии. Как отметили в пресс-службе Смольного, впервые к ним присоединились парадные расчеты Университета ФСИН, Таможенной академии, академии Следственного комитета и Северо-Западного казачьего войска. Также по Дворцовой площади прошло более 100 единиц военной техники, в том числе зрители могли увидеть и танк Т-34.

С трибуны за парадом наблюдали губернатор Петербурга Александр Беглов, члены правительства, спикер Законодательного собрания Александр Бельский и другие депутаты парламента, представители силовых ведомств, главы конфессий, участники СВО, а также ветераны Великой Отечественной войны и блокадники.

Позже 9 мая по Невскому проспекту пройдет шествие "Бессмертного полка". Участники мероприятия уже начали собираться на площади Александра Невского. Вечером в Петербурге состоится праздничный салют в честь 80-летия Победы. 

фото пресс-службы Смольного


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