Бастрыкин заинтересовался сообщением об избиении школьника матерью одноклассницы

Сообщения об избиении петербургского школьника матерью его одноклассницы привлекли к себе внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщили 10 мая в пресс-службе ведомства. Силовик потребовал представить доклад о выявленных обстоятельствах.

Как сообщается, Главное следственное управление СК по Петербургу организовало доследственную проверку по факту возможного избиения учащегося. Бастрыкин потребовал от и. о. руководителя регионального ГСУ Олега Бобкова доложить о ходе проверки и выясненных по ее итогам обстоятельствах.

Накануне издание "Фонтанка" рассказало о том, что глава организации, поддерживающей участников СВО, обратилась в полицию с заявлением об избиении ее 13-летнего сына. Семиклассника будто бы атаковала мать его одноклассницы в одной из школ Московского района 6 мая, которая якобы ударила его в голову и грудную клетку, а также нанесла удары ногами. Когда ребенок вернулся домой, мать отвела его в травмпункт, откуда его в карете скорой помощи доставили в больницу имени Филатова. Там в коридоре ученик заметил одноклассницу и ее мать, конструктивной беседы между родителями детей не вышло.

Как сообщало издание, девочку действительно доставляли в больницу, где у нее обнаружили ушибы. Мать семиклассницы заявила медикам, что это следствие избиения со стороны одноклассника, якобы произошедшего за день до обращения за помощью.

Андрей Казарлыга, фото: Следственный комитет