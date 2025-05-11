Путин предложил вернуться к переговорам с Украиной 15 мая

Вернуться к переговорам с Украиной уже на следующей неделе предложил в ночь на 11 мая президент Владимир Путин в своем выступлении перед журналистами по итогам торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его мнению, это можно было бы сделать в ближайший четверг, 15 мая.

"Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров", — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент также заявил о запланированной на воскресенье беседе с с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом касательно возможности проведения переговоров в Стамбуле. Путин заявил о желании провести "серьезные переговоры с Украиной", обозначив их целью выход "на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу". Также он допустил возможность договоренности о "реальном перемирии", которое бы соблюдалось обеими сторонами конфликта.

В целом, по заявлению Путина, Россия "готова к переговорам без всяких предварительных условий".

Позже помощник президента Юрий Ушаков заявил о том, что Россия отправит в Стамбул делегацию. Ее состав будет оглашен позднее, отметил он. "Об этом будет объявлено", — передает ТАСС ответ Ушакова на вопрос, будут ли в составе делегации дипломаты или военные.

Андрей Казарлыга, фото: Kremlin.ru