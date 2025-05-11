ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:24

Ушла из жизни петербургская журналистка Ирина Панкратова

фото ЗакС политика Ушла из жизни петербургская журналистка Ирина Панкратова

Журналистка Ирина Панкратова скончалась в возрасте 38 лет после тяжелой болезни, сообщила вечером 10 мая в своих социальных сетях основательница издания The Bell* Елизавета Осетинская**. Как говорится в сообщении Союза журналистов Петербурга и Ленобласти, в конце 2024 года Панкратова узнала об онкологическом заболевании, с ним она боролась до своей смерти.

Панкратова в 2008 году окончила факультет журналистики СПбГУ, карьеру она начинала в таких изданиях, как "Петербургский листок" и "Консерватор". В период с 2014 по 2018 год она работала в "Деловом Петербурге", в 2016 году она победила в составе коллектива авторов в номинации "Расследование" конкурса "Золотое перо".

В 2018 году Панкратова перешла на работу в московскую редакцию РБК. Позже она перешла в The Bell*. За свою работу она неоднократно становилась лауреатом премии "Редколлегия".

*Минюст внес The Bell в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Елизавету Осетинскую в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга, фото: профиль Ирины Панкратовой во "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 мая
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама