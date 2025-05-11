Володин анонсировал усиление ответственности для россиян за рубежом

Государственная дума на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроекта об усилении административной ответственности для россиян за границей, сообщил 11 мая председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он отдельно обратил внимание на то, что для нарушителей планируется предусмотреть арест имущества в стране.

Как уточнил Володин, к ответственности "по всем видам административных статей" планируют привлекать россиян за совершение нарушений, направленных против интересов страны. Речь идет о дискредитации Вооруженных сил, пропаганде нацистской символики, несоблюдении обязанностей владельца социальной сети и о "злоупотреблении свободой слова и распространении фейков".

"Чтобы они не могли уклониться от исполнения решения суда, будет предусмотрен арест их имущества", — добавил Володин.

Парламентарий выразил мысль, что за совершение действий, направленных против суверенитета страны и безопасности, следует отвечать по российским законам.

В начале апреля Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий проводить судебные разбирательства в отсутствие лиц, покинувших Россию, если те привлекаются к уголовной ответственности за действия против страны из-за рубежа.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Государственной думы