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Новости 18:42

СК возбудил дело после нападения на журналиста телеканала 78

фото ЗакС политика СК возбудил дело после нападения на журналиста телеканала 78

Петербургские следователи из Невского района возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК) после нападения на 19-летнюю стажера телеканала 78 Алёну Чернышову, сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас проводятся следственные действия по установлению обстоятельств инцидента. 

"По данным следствия, 11 мая в подъезде дома на улице Грибакиных на стажера-журналиста телеканала, готовившей  репортаж о травмировании подростка, напал мужчина, который нанес ей не менее двух ударов в область лица, причинив физическую боль, а также телесные повреждения", - сообщили в СК. 

Инцидент произошел 11 мая, когда Чернышова общалась с соседями 15-летнего подростка, который травмировал руку из-за неосторожного использования петарды. Сама Чернышова рассказала коллегам, что неизвестный мужчина, которого она встретила в подъезде, начал вести себя агрессивно и вытолкал ее из подъезда. После происшествия у журналистки диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и кровоподтек нижней челюсти слева. Нападавший 56-летний мужчина задержан. 

Ранее в этот день в СК обращался председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих, который призвал силовиков изучить инцидент. Также на сообщение о нападении отреагировали в МВД. Пресс-секретарь ведомства Ирина Волк сообщила, что по факту случившегося заведено дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК).

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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