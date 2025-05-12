Беглов выразил соболезнования в связи со смертью балерины Аллы Осипенко

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал кончину балерины Аллы Осипенко большой утратой для российской культуры. Он выразил соболезнования родным и близким артистки, сообщили в пресс-службе Смольного. Осипенко скончалась 12 мая в возрасте 92 лет.

"Мы знаем ее и по блестящим ролям в кино и драматической сцене. Безгранично талантливая, с неповторимым индивидуальным стилем балерина, отзывчивый и искренний человек, она была хранительницей духа нашего города, великих традиций ленинградской-петербургской культуры. Светлая ей память", - говорится в обращении.

Глава города подчеркнул, что Осипенко оставила яркий след в искусстве и получила признание не только в России, но и за рубежом. Успех многих постановок Юрия Григоровича, Леонида Якобсона и Бориса Эйфмана обязан именно Осипенко, добавил глава города.

Алла Осипенко родилась в Ленинграде в 1932 году. После окончания обучения в 50-х была принята в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Позже занималась преподавательской деятельностью в разных странах. Снялась более чем в десяти фильмах.

Константин Леньков / Фото: Михайловский театр