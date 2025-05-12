Депутат Марченко предложил запретить делить выплаты участников СВО при разводе

Депутат Государственной думы от Петербурга Евгений Марченко вместе со своим коллегой из фракции "Единая Россия" Александром Бородаем внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который запретит разделять средства одного из супругов, полученных в связи с участием в специальной военной операции, при разводе. Такую норму парламентарии предложат распространить на браки, заключенные после 24 февраля 2022 года. Документ появился в базе законопроектов 12 мая. Парламентарии предлагают закрепить соответствующие изменения в Социальном кодексе.

По задумке авторов инициативы, денежные средства, полученные за участие в СВО, в том числе единовременные выплаты и денежное довольствие с другими выплатами, будут являться личным имуществом и не будут подлежать разделу при расторжении брака. Согласно действующему законодательству, сейчас все совместно нажитое имущество в браке, в том числе различные пенсии и выплаты, считаются совместной собственностью.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что после начала спецоперации якобы участились случаи заключения браков с участниками СВО, мотивированные получением денежных выплат, а не для создания семьи.

"Такие браки нередко расторгаются в короткие сроки после получения военнослужащим и приравненных к ним лиц соответствующих выплат, с последующим требованием о разделе полученных средств. Подобные действия представляют собой злоупотребление институтом брака и семейным законодательством, а также нарушают права участников СВО, рискующих своей жизнью при выполнении воинского долга", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, депутат Марченко с 2021 года не состоит ни в одной из думских фракций. Он был исключен из "Единой России" после конфликта с коллегами из-за разногласий по проекту бюджета. В Госдуме он заседает с 2016 года. До этого он был депутатом Законодательного собрания Петербурга.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру