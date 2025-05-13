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Новости 18:05

СК задержал управляющего кафе, после посещения которого погиб ребенок

фото ЗакС политика СК задержал управляющего кафе, после посещения которого погиб ребенок

Лодейнопольский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ленобласти задержал управляющего кафе, после посещения которого погибла трехлетняя девочка, сообщила 13 мая пресс-служба СУ СК России по Ленобласти. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (п.п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

"По предварительным данным, 9 мая 2025 года подозреваемый, являясь управляющим кафе в городе Лодейном Поле Ленинградской области, оказывал услуги общественного питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, в результате которых 3-летняя девочка отравилась продуктами питания и скончалась в медицинском учреждении", - говорится в публикации Следкома.

Следователи провели допрос управляющего кафе, ему намерены предъявить обвинение. Как отмечается в публикации, следствие будет просить суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, была приостановлена деятельность кафе в связи с выявленными нарушениями.

Ранее днем прокуратура во главе с Лодейнопольским городским прокурором Алексеем Деминым провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в заведении общепита. В результате был выявлен ряд нарушений, включая отсутствие технологических карт приготовления блюд, сопроводительных документов на продукты, а также нарушения условий их хранения. Кроме того, у работников кафе отсутствуют санитарные книжки.

Как сообщали СМИ, 9 мая отец с трехлетней дочерью зашли в кафе "Зира" на улице Гагарина в Лодейном Поле, где девочка съела картошку фри. Вечером того же дня ребенку стало плохо – у нее началась рвота, а температура поднялась до 40 градусов. После полуночи мать девочки вызвала скорую помощь, но от госпитализации отказалась. Днем 10 мая ребенку вновь вызвали скорую, после чего ее доставили в Лодейнопольскую больницу. Оттуда девочку отправили в Волховскую больницу, где из-за тяжелого состояния ее решили вновь перевезти – на этот раз в петербургскую детскую больницу имени Филатова. Была вызвана санавиация, однако после 18:00 у ребенка остановилось сердце.

Анастасия Луценко, фото: скриншот публикации Следкома Ленобласти


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