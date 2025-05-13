СК задержал управляющего кафе, после посещения которого погиб ребенок

Лодейнопольский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ленобласти задержал управляющего кафе, после посещения которого погибла трехлетняя девочка, сообщила 13 мая пресс-служба СУ СК России по Ленобласти. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (п.п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

"По предварительным данным, 9 мая 2025 года подозреваемый, являясь управляющим кафе в городе Лодейном Поле Ленинградской области, оказывал услуги общественного питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, в результате которых 3-летняя девочка отравилась продуктами питания и скончалась в медицинском учреждении", - говорится в публикации Следкома.

Следователи провели допрос управляющего кафе, ему намерены предъявить обвинение. Как отмечается в публикации, следствие будет просить суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, была приостановлена деятельность кафе в связи с выявленными нарушениями.

Ранее днем прокуратура во главе с Лодейнопольским городским прокурором Алексеем Деминым провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в заведении общепита. В результате был выявлен ряд нарушений, включая отсутствие технологических карт приготовления блюд, сопроводительных документов на продукты, а также нарушения условий их хранения. Кроме того, у работников кафе отсутствуют санитарные книжки.

Как сообщали СМИ, 9 мая отец с трехлетней дочерью зашли в кафе "Зира" на улице Гагарина в Лодейном Поле, где девочка съела картошку фри. Вечером того же дня ребенку стало плохо – у нее началась рвота, а температура поднялась до 40 градусов. После полуночи мать девочки вызвала скорую помощь, но от госпитализации отказалась. Днем 10 мая ребенку вновь вызвали скорую, после чего ее доставили в Лодейнопольскую больницу. Оттуда девочку отправили в Волховскую больницу, где из-за тяжелого состояния ее решили вновь перевезти – на этот раз в петербургскую детскую больницу имени Филатова. Была вызвана санавиация, однако после 18:00 у ребенка остановилось сердце.

Анастасия Луценко, фото: скриншот публикации Следкома Ленобласти