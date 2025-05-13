Депутат Панов переговорил с Путиным на встрече с "Деловой Россией"

Среди участников встречи представителей движения "Деловая Россия" с президентом Владимиром Путиным оказался депутат Законодательного собрания из фракции "Новые люди" Дмитрий Панов. Мероприятие состоялось 13 мая в Кремле. Петербургский парламентарий представил главе государства инициативу о совершенствовании процесса реставрации объектов культурного наследия и получил в ответ заветное "я вас поддерживаю".

Вопрос Панова был посвящен программе по восстановлению объектов культурного наследия до 2045 года, по которой предусмотрено льготное кредитование для объектов в 24 регионах страны. Панов предложил распространить эту практику на все субъекты России. Кроме того, депутат предложил вовлекать такие объекты в хозяйственный оборот на примере АО "ДОМ.РФ", в том числе региональные и муниципальные объекты.

"Мы считаем, что эти предложения могут действительно способствовать скорейшему восстановлению уникальных объектов, которые находятся в регионах нашей страны, как вы ранее подчеркнули, которые будут служить укреплению нашей идентичности. И самое главное, они способствуют еще большему привлечению к этому важному процессу частных инвесторов. Мы искренне рассчитываем, что вы нас в этом поддержите", - обратился Панов к президенту.

Путин в ответ на это заявил о поддержке услышанных предложений.

Дмитрий Панов сейчас возглавляет отделение "Деловой России" в Петербурге. С 2019 года он является координатором объединения в Северо-Западном федеральном округе. В 2021 году он избрался в Законодательное собрание Петербурга от партии "Новые люди".

Константин Леньков / Фото: Кремль