Уволенный утром экс-министр Старовойт найден мертвым

Бывший министр транспорта Роман Старовойт, которого президент Владимир Путин утром 7 июля уволил с должности, найден мертвым в Одинцовском городском округе в своей машине, сообщили в Следственном комитете. Ему было 53 года. Следователи устанавливают обстоятельства смерти.

"Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением. <...>Основная версия – самоубийство", - говорится в сообщении СК.

Старовойт родился в 1972 году в Курске. Карьеру на госслужбе начинал в администрации Петербурга. С 2005 по 2010 год был начальником отдела по работе с инвесторами управления инвестиционных проектов, а также занимал должность первого заместителя председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Петербурга. С 2012 по 2018 год возглавлял Федеральное дорожное агентство. В октябре 2018 года по распоряжению президента назначен врио губернатора Курской области. После выборов возглавил регион. В мае 2024 года Путин предложил его кандидатуру на должность главы Минтранса.

Ранее в этот день президент освободил Старовойта от должности. Новым руководителем министерства стал заместитель министра, экс-глава Новгородской области Андрей Никитин.

Константин Леньков / Фото: Кремль