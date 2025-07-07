Петербуржца арестовали на 10 суток за комментарий в канале Невзорова*

Смольнинский районный суд привлек административной ответственности Евгения Елгина по статье о пропаганде нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщила 7 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Он опубликовал комментарий в Telegram-канале публициста Александра Невзорова*.

Как говорится в публикации пресс-службы, 29 мая Елгин разместил в канале комментарий, содержащий в себе лозунг, являющийся нацистской символикой. При этом опубликованный комментарий был доступен неограниченному кругу лиц.

Елгин вину не признал. В качестве наказания суд избрал ему административный арест на 10 суток. Максимальная санкция по статье о пропаганде нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) – арест на 15 суток либо штраф в размере 2 тысяч рублей.

Напомним, в конце июня Приморский районный суд арестовал на 10 суток профессора кафедры арабской филологии Восточного факультета СПбГУ Михаила Суворова, признанного виновным в демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). В марте 2022 года он опубликовал пост, содержащий проукраинский лозунг. В начале июля стало известно, что Суворов подал заявление об увольнении.

*Александр и Лидия Невзоровы признаны участниками экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ; Росфинмониторинг внес объединение Александра и Лидии Невзоровых в список экстремистов и террористов; Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

фото: ЗАКС.Ру