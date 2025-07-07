Средняя зарплата петербуржцев в январе-марте 2025 года составила 113 тысяч рублей

По итогам первого квартала 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Петербурге составила 113,9 тысяч рублей, сообщили в Петростате 7 июля. Самые высокие доходы зафиксировали у работников в сфере добычи полезных ископаемых - их среднемесячный заработок за этот период составил 308,4 тысячи рублей.

Еще в ведомстве представили рейтинг районов по средней заработной плате одного работника организаций. В лидерах Приморский (166 тысяч рублей), Московский (163 тысячи рублей) и Центральный (160 тысяч рублей) районы. Меньше всего в среднем получает работник организации в Красносельском районе (108 тысяч рублей).

Напомним, средняя зарплата жителей Петербурга в 2024 году составила 108 тысяч рублей. Такие данные приводил губернатор Александр Беглов. Также в Петербурге по итогам прошлого года насчитали всего 3,5% населения за чертой бедности.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру