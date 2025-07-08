Бельский поздравил петербуржцев с Днем семьи, любви и верности

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский обратился к жителям города по случаю Дня семьи, любви и верности. Свою публикацию в Telegram-канале председатель парламента сопроводил фотографией с супругой Викторией Бельской. Львиная доля сообщения посвящена именно ей.

"Для меня семья — это буквально всё. Каждый шаг — ради жены, детей, старших родственников, ведь без них никакие заслуги не имеют смысла. Мы с Викой женаты уже давно. Вместе прошли многое, растим пятерых замечательных детей, но я по-прежнему ею восхищаюсь. Она — человек редкой мудрости и силы, берет на себя почти всю бытовую нагрузку", - говорится в публикации.

Бельский отметил, что его дети растут отзывчивыми, беря пример с матери. Свою семью он называет одной командой, в которой никто не остается в стороне.

"С праздником, петербуржцы! Берегите своих близких, и пусть в каждом доме царит любовь", - добавил Бельский.

Отметим, до недавнего времени 8 июля отмечался как православный день памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Статус государственного он получил в 2022 году, после того как соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Константин Леньков / Фото Александр Бельский