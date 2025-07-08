Цивилев предложил отправить сотрудников сферы ЖКХ на "курсы вежливости"

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев предложил обучать работников в сфере ЖКХ корректно общаться с жильцами, сообщила 8 июля "Парламентская газета". Соответствующее обращение парламентарий направил директору департамента развития ЖКХ при Минстрое Александру Федякову.

"<…> считаю целесообразным внедрить обязательное обучение сотрудников управляющих компаний и предприятий жилищно-коммунального комплекса неконфликтной коммуникации с жильцами, которые регулярно оплачивают соответствующие услуги и финансируют их работу", - говорится в обращении петербургского депутата.

По словам Цивилева, ему регулярно поступают жалобы петербуржцев на грубость и недостаточное внимание к обращениям со стороны сотрудников управляющих компаний и предприятий ЖКХ. По мнению депутата, причиной таких конфликтов является недостаточная подготовка персонала к общению с гражданами. При этом он подчеркивает, что такие ситуации вызывают стресс у жильцов и снижают их доверие к коммунальным службам.

Цивилев отмечает, что цель инициативы – выстраивание комплексного подхода к улучшению качестве работы ЖКХ, а также уровня жизни россиян. По его мнению, "курсы вежливости" помогут сэкономить бюджет и повысить уровень сервиса. Цивилев подчеркнул, что подобные курсы внедряются в госструктурах и сфере услуг и показывают свою эффективность.

Напомним, ранее депутат МО "Поселок Шушары" Михаил Ветров предложил обучать школьников правилам хорошего тона при знакомстве с противоположным полом. По его мнению, современные подростки ошибочно принимают хамство и агрессию за находчивость и смелость и нуждаются в примерах хороших манер.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру