Беглов наградил многодетных родителей в Смольном

Губернатор Петербурга Александр Беглов 8 июля, в День семьи, любви и верности, вручил многодетным семьям Петербурга государственные награды и ключи от пассажирских микроавтобусов, сообщила пресс-служба градоначальника. Церемония прошла в Смольном.

"Сегодня здесь собрались люди, качества которых действительно показывают пример воплощения наших традиционных ценностей. Многодетная семья – это семья, где есть любовь, добро, терпение и, конечно, мужество воспитывать много детей. Президент Российской Федерации сказал, что многодетная семья должна стать стандартом в России. И мы все к этому стремимся", - заявил в ходе церемонии губернатор.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина Беглов вручил орден "Родительская слава" семье Брянских, воспитывающих 15 детей. Кроме того, звания "Мать-героиня была удостоена Светлана Боброва, воспитавшая 13 детей. Наконец, еще семь семей с семью и более детьми получили от города ключи от микроавтобусов.

Как добавили в пресс-службе Смольного, всего в Петербурге проживает порядка 620 тысяч семей с детьми, из которых свыше 76,6 тысячи– многодетные. В ходе мероприятия губернатор напомнил, что в городе действует ряд мер поддержки многодетных семей, в частности, бесплатное питание в школах, бесплатный проезд в общественном транспорте, первоочередный прием в детские сады и ряд других льгот.

Напомним, в июне губернатор подписал две поправки в Социальный кодекс Петербурга, касающиеся многодетных семей. Первая из них позволяет им претендовать на компенсацию половины стоимости платного обучения одного из детей в колледже или вузе. Вторая дает возможность претендовать на получение 550 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита.

Отметим, что в конце мая Смольный объявил конкурс на покупку восьми микроавтобусов для многодетных семей. Общая стоимость контракта составила 36,4 млн рублей.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного