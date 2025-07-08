Ни один пляж в Петербурге не был признан пригодным для купания

По состоянию на 8 июля качество воды на всех 24 пляжах Петербурга не соответствует гигиеническим нормативам, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти. При этом в Ленобласти пригодными для купания оказались пять пляжей.

Как говорится в публикации Роспотребнадзора, сотрудники ведомства отобрали 144 пробы воды на всех 24 пляжах Петербурга на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. По итогу проверки ни на одном пляже вода не соответствует требованиям санитарного законодательства.

В то же время в Ленинградской области были отобраны 120 проб воды в 20 зонах рекреации. По результатам исследования гигиеническим нормативам соответствует вода на пяти пляжах. Четверо из них находятся в Приозерском районе Ленобласти. Речь идет о пляже на реке Бурной в поселке Запорожское, озере Отрадное в поселке Плодовое, озере Раздольное в поселке Сосново и озере Снетковское в сельском поселении Ларионовское. Кроме того, пригодным для купания оказался пляж на северной стороне озера Царицыно.

Остальные водные акватории на территории пляжей региона были признаны не соответствующими требованиям санитарного законодательства. В ведомстве предостерегли жителей Петербурга и Ленобласти от купания на водных объектах, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам. В пресс-службе подчеркнули, что заглатывание такой воды может привести к заражению острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Напомним, в середине июня межрегиональное управление Роспотребнадзора отчиталось о четырех пригодных для купания пляжах на территории Петербурга. При этом тогда в Ленобласти лишь одна зона была признана соответствующей нормативам.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру