Мошенники под видом главы "Новых людей" в Петербурге просят паспортные данные

Руководитель петербургского отделения партии "Новые люди" Анастасия Васильева 8 июля сообщила в своем telegram-канале, что неизвестные в социальных сетях пишут, представляясь ею, разным пользователям с просьбой прислать паспортные данные. Они якобы необходимы для выдвижения на выборы.

"Внимание! От моего имени фейковый аккаунт просит скинуть паспортные данные, под предлогом выдвижения и прочее. Ничего не кидайте, будьте бдительны", - написала Васильева.

Отметим, ближайшая избирательная кампания начнется в Петербурге только летом 2026 года. Действующим законодательством не предусмотрены какие-либо процедуры выдвижения кандидатов от политических партий до назначения даты голосования.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что мошенники, представляясь вице-спикером Государственной думы, обманули более десяти депутатов нижней палаты парламента. Такие данные озвучил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский во время ПМЭФ.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру