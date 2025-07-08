Число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось за год в Петербурге

В январе - мае 2025 года в Петербурге было зарегистрировано 26 988 преступлений, следует из опубликованного 8 июля отчета Петростата о социально-экономическом положении в городе и Ленинградской области. Из них 9 563 преступления были отнесены к числу тяжких и особо тяжких, их количество выросло относительно января - мая 2024 года на 9,4 %.

Доля тяжких и особо тяжких преступлений составила 35,4 % от общего количества зарегистрированных за первые пять месяцев текущего года. В частности, в городе зафиксировали 75 убийств и покушений на убийство, что на 11,9 % превышает показатели прошлого года. Число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью выросло на 0,8 % и составило 119 преступлений. В то же время количество изнасилований и покушений на изнасилование за год снизилось на 23,1% - до 20 преступлений.

На 18,6% увеличилось количество зарегистрированных случаев разбоя, в абсолютных цифрах речь идет о 51 инциденте. В городе зафиксировали 226 грабежей, это на 17,8 % меньше, чем годом ранее. Количество краж уменьшилось на 5,2 % - до 6 656 случаев, а вот число случаев мошенничества выросло на 4,8 % - до 8 959 инцидентов. На 7,1 % (до 90 случаев) увеличилось количество зарегистрированных фактов хулиганства.

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось за год на 24,9 %. В абсолютных цифрах это 2 985 преступлений, зарегистрированных в январе - мае этого года.

"В январе - мае 2025 года зарегистрировано 1730 преступлений экономической направленности, что на 6,6 % меньше, чем в январе - мае 2024 года", - говорится в отчете Петростата.

Согласно документу, всего за тот же период было выявлено 7 865 лиц, совершивших преступления. Из них 197 не достигли совершеннолетия. Больше половины таких граждан (4 663 человека) относится к не имеющим постоянного источника дохода.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру