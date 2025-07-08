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Муниципал 8 июля 2025, 20:48

Мундеп Ененков раздал ромашки в Выборгском районе

фото ЗакС политика Мундеп Ененков раздал ромашки в Выборгском районе

Депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков (ЛДПР) устроил вечером 8 июля раздачу ромашек на улице неподалеку от вестибюля станции метро "Проспект Просвещения", о чем сам сообщил в своем telegram-канале. Событие он приурочил к празднованию Дня семьи, любви и верности.

К опубликованному посту Ененков приложил фотографии, на которых он запечатлен дарящим букеты ромашек проходящим мимо женщинам. В люди муниципал вышел облаченным в толстовку с фамилией лидера ЛДПР Леонида Слуцкого на спине.

Выбор ромашек в качестве цветов для дарения Ененков объяснил тем, что эти цветы "ассоциируются с нежностью, добротой и крепкими чувствами". Также он пожелал подписчикам, чтобы любовь была в их жизни не случайностью, "а основой".

Напомним, месяцем ранее Ененков устроил импровизированный диктант по русскому языку для иностранных рабочих и торговцев. Он просил их написать короткие фразы с упоминанием Петербурга, Слуцкого и президента Владимира Путина. Результатами проверки муниципал остался недоволен.

Андрей Казарлыга, фото: Ененков / Telegram


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