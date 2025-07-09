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Муниципал 9 июля 2025, 12:56

КСП пришла с проверкой в МО "Город Пушкин"

фото ЗакС политика КСП пришла с проверкой в МО "Город Пушкин"

Сотрудники Контрольно-счетной палаты Петербурга приступили к проверке финансово-хозяйственной деятельности МО "Город Пушкин", сообщили в ведомстве 9 июля. Специалисты изучат документацию муниципалов с 2023 года по истекший период 2025 года. Проверке подлежат более 700 млн рублей. 

"В ходе проверки комиссия КСП даст оценку законности, эффективности и целевого использования средств местного бюджета Местной администрацией, Муниципальным советом и подведомственными муниципальными учреждениями", - говорится в сообщении КСП. 

Проверка муниципалов из Пушкина продлится до конца августа. КСП изучит, как в округе формируется бюджет, ведется бухгалтерия, а также как в МО распоряжаются собственностью. Отметим, руководство муниципалитета после выборов 2024 года не менялось. Пост главы муниципального совета по-прежнему занимает Николай Гребенев, а должность главы МА - Артем Каратуев. Оба состоят в "Единой России".

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о работниках местной администрации МО "Репино", в отношении которых Контрольно-счетная палата составила административные протоколы.

Константин Леньков / Фото КСП


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