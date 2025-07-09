Глава Центрального района стала однофамилицей вице-губернатора Разумишкина

Руководитель администрации Центрального района Елена Федорова сменила фамилию. Теперь ее зовут Елена Разумишкина, следует из информации на сайте "Смольного". На это обратили внимание в telegram-каналах, в частности "Ротонда", 9 июля. Это произошло на следующие сутки после Дня любви, семьи и верности.

В правительстве Петербурга уже работает один человек с фамилией Разумишкин - это вице-губернатор Евгений Разумишкин, который курирует в городе вопросы ЖКХ. Помощница Разумишкина не стала комментировать личную жизнь начальника. В пресс-службе районной администрации трубку не взяли.

Отметим, Федорова, то есть Разумишкина, длительное время находится в декретном отпуске, а районом фактически руководит ее заместитель Максим Романцов.

Константин Леньков / Скриншот с сайта Смольного