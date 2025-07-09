МВД не поддержало инициативу Цивилева о лишении прав за сокрытие номеров при ДТП

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев получил ответ от МВД на свое предложение лишать водителей прав за сокрытие номеров при ДТП, сообщил сам парламентарий в своем telegram-канале 9 июля. В ведомстве посчитали, что этот вопрос попадает под регулирование уже существующих норм.

Как говорится в ответе МВД, в пункте 2.5 Правил дорожного движения РФ прописана обязанность водителя, причастного к ДТП, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. При этом, в соответствии со статьей 12.27 КоАП РФ, невыполнение обязанностей водителя, прописанных в ПДД, повлечет за собой штраф в размере 1 тысячи рублей. В ответе ведомства также подчеркнули, что региональные нормы не могут ужесточать ответственность за сокрытие номеров.

"Между тем демонтаж номеров после ДТП — распространённый способ скрыть данные автомобиля, особенно среди владельцев премиальных машин с "красивыми" номерами", - подчеркнул Цивилев.

Он напомнил, что инициативу об усилении ответственности за сокрытие госномеров автомобилей участниками ДТП он разработал в начале июня на фоне резонансного ДТП с участием водителя на Rolls-Royce и мотоциклиста. Инцидент произошел 31 мая, тогда автомобилист сбил и переехал водителя мотоцикла. По словам очевидцев, мужчина попытался скрыть номера своего Rolls-Royce, пока пострадавший находился в критическом состоянии.

Напомним, 4 июня Красносельский районный суд Петербурга отправил под стражу водителя Rolls-Royce Сергея Сосорева. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда (ч. 1 ст. 264 УК), и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ). Следком также возбуждал дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ) в отношении Сосорева, однако прокурор Красносельского района отменил соответствующее постановление следствия. После этого глава СК России Александр Бастрыкин поручил вновь возбудить дело по этой же статье.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру