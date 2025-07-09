Худрука Михайловского театра Кехмана доставили в СК на допрос

Следственные действия проводятся у художественного руководителя Михайловского театра и директора МХАТ им. М. Горького Владимира Кехмана, сообщил 9 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Его процессуальный статус будет определен после допроса.

"Действительно, в рамках расследования уголовного дела у Кехмана проходят обыски и другие следственные действия. С ним работают", - привел ТАСС слова собеседника из правоохранительных органов.

Кехмана также доставили в Следственный комитет для дачи показаний по уголовному делу. Его процессуальный статус будет определен по итогам допроса.

Кроме того, следственные действия проходят также в самом МХАТ им. Горького. Как сообщил корреспондент ТАСС, вход в театр закрыт. Рядом со зданием театра находится машина Росгвардии, а внутри работают правоохранители.

По информации "Фонтанки.ру", с обысками в дом Кехмана в Подмосковье пришли Следком и экономическая полиция. Причиной якобы стало уголовное дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК) в ходе реконструкции старой сцены театра. По информации издания, Кехман был доставлен в Следственный комитет.

Владимир Кехман возглавляет МХАТ им. Горького с октября 2021 года, а Михайловский театр — с 2007 года. В 2012 году Верховный суд Великобритании признал банкротом компанию JFC, основателем которой является Кехман. В том же году было возбуждено уголовное дело о хищении у Сбербанка заемных средств в особо крупном размере. В 2014 году Кехман вместе с бывшим гендиректором компании Андреем Афанасьевым и экс-председателем совета директоров Юлией Захаровой стали его фигурантами. В 2017 году дело в отношении Кехмана было прекращено в связи с истечением срока давности.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру