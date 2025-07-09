Бельский высказался за бесплатный проезд по ЗСД в день "Алых парусов"

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский высказался за то, чтобы сделать бесплатным проезд по Западному скоростному диаметру не только в день репетиции "Алых парусов", но и непосредственно в день праздника выпускников. Своим мнением парламентарий поделился в личном telegram-канале 9 июля.

"Что касается моего субъективного мнения — считаю, полумеры в этом вопросе не нужны. Если делать проезд бесплатным, то в оба дня", — написал Бельский.

Вопрос об оплате проезда по ЗСД прозвучал ранее в эфире радио "Комсомольская правда", участником которого был парламентарий. Бельский пообещал уточнить о причинах разного подхода к оплате. В опубликованном им посте приводится ответ "ответственных лиц", согласно которому бесплатный проезд во время репетиции "Алых парусов" вводился в связи с тем, что она состоялась в будний день. Сам же праздник состоялся в выходные, когда нагрузка на дорожную сеть была не столь велика и у автомобилистов была "возможность заранее планировать свои маршруты", говорится в приведенном спикером ответе.

Праздник выпускников "Алые паруса" состоялся в Петербурге вечером в субботу, 28 июня. Согласно подсчетам Росгвардии, его участниками стали 96 тысяч человек.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру