В Петербурге стало меньше "зайцев"

Количество выявленных случаев безбилетного проезда в петербургском наземном транспорте за первое полугодие 2025 года сократилось на 31 тысячу по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 10 июля. При этом в ведомстве подчеркнули, что количество проверок было увеличено.

Всего за первые шесть месяцев 2025 года контроллеры провели более 1,36 млн проверок, что на 368 тысяч больше, чем за тот же период в 2024 году. В их ходе оплату проезда проверили у более чем 21,6 млн пассажиров (на 358 тысяч больше, чем в 2024 году). Из них безбилетниками оказались порядка 711 тысяч человек.

Контроль за оплатой проезда осуществляют более 700 контроллеров-ревизоров. В комтрансе подчеркнули, что они не имеют права требовать оплату штрафа за безбилетный проезд на месте.

Напомним, что с конца июня размер штрафа увеличился в три раза — с 500 до 1,5 тысячи рублей. Такая санкция будет ожидать пассажира в случае, если он не оплатил проезд в транспорте на регулярном городском, пригородном или междугородном направлении.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру