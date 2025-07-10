Пулково потерял порядка 55 млн рублей из-за отмены рейсов 4-7 июля

Прямые потери оператора аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной столицы" (ВВСС) из-за отмены и переносов рейсов 4-7 июля составили порядка 50-55 млн рублей, сообщили вечером 9 июля "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу компании. С 4 по 7 июля в аэропорту пять раз вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

"За период действия временных ограничений с 4 по 7 июля было отменено 172 рейса. Для аэропорта прямые потери составляют порядка 50-55 млн руб. Они включают в себя потери в авиационных и неавиационных доходах", – приводит слова представители ВВСС издание.

Собеседник "Ведомостей" пояснил, что финансовые потери были связаны с расходами Пулково из-за отмены, задержки рейсов или перенаправления самолетов на запасные аэродромы. При этом сумма косвенных расходов из-за падения пассажиропотока, сбоев в логистике и других факторов еще неизвестна. ВВСС продолжает вести подсчет убытков.

При этом в пресс-службе оператора аэропорта отметили, что наибольшие потери понесли авиакомпании. Именно они, согласно законодательству, должны предоставлять пассажирам проживание, питание и трансфер в случае задержки или отмены отправления.

Напомним, к 8 утра 7 июля в Пулково были задержаны 104 рейса. К штатной работе аэропорт смог вернуться лишь к утру 8 июля, последний задержанный рейс вылетел из Пулково около 13 часов того же дня. Для перевозки пассажиров между Москвой и Петербургом РЖД пустил три дополнительных поезда 7 июля, а также на нескольких отправлениях увеличивали число вагонов в "Сапсанах".

Отметим, что 5 и 6 июля в Ленобласти вводился режим воздушной опасности. В ночь на 5 июля беспилотники были сбиты в Гатчинском округе и Тосненском районе региона, днем того же дня сообщалось об отражении атаки БПЛА при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Тосненском районе. На следующий день, 6 июля, два беспилотника были сбиты силами ПВО в Киришском районе Ленобласти.

Утром 7 июля губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что средствами РЭБ была отражена атака БПЛА в Лужском районе. По данным Минобороны, в ночь на 7 июля над территорией Ленобласти были сбиты три беспилотника.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру