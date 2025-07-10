ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10 июля 2025, 15:29

Беглов потерял две позиции в июньском медиарейтинге глав регионов

фото ЗакС политика Беглов потерял две позиции в июньском медиарейтинге глав регионов

По итогам прошедшего июня губернатор Александр Беглов занял седьмое место в общероссийском рейтинге упоминаемости глав регионов в СМИ, стало известно 10 июля из подготовленного "Медиалогией" исследования. Это на две позиции ниже результата, достигнутого Бегловым в мае.

Первое место рейтинга досталось мэру Москвы Сергею Собянину. Вторую и третью позицию заняли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и врио главы Курской области Александр Хинштейн.

Среди глав регионов Северо-Западного федерального округа Беглов занял первое место. Следом за ним разместились глава Ленинградской области Александр Дрозденко и его коллега из Вологодской области Георгий Филимонов.

Как отмечается, весомый вклад в результат Беглова внесли публикации о том, что он дал старт "Алым парусам" ударом в корабельный колокол, рассказал о заключении Петербургом соглашений на ПМЭФ на сумму выше 1 трлн рублей, дал старт строительству нового этапа ШМСД, поучаствовал в акции "Свеча памяти" и сопроводил президента Владимира Путина при посещении им здания консерватории имени Римского-Корсакова.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама