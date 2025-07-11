Более 50 нелегальных такси изъяли в Петербурге в 2025 году

За первое полугодие 2025 года сотрудники комитета по транспорту Петербурга изъяли и перевезли на спецстоянку 51 автомобиль нелегального такси, сообщили 11 июля в пресс-службе ведомства.

Всего было проверено 6168 транспортных средств. Межведомственная транспортная комиссия уделяла особое внимание местам, где чаще замечали нелегальных перевозчиков. В частности проверки проходили рядом с аэропортом "Пулково". Из общего числа изъятых такси 29 автомобилей управлялись иностранными гражданами. За шесть месяцев 2025 года Госавтоинспекция вынсла 463 постановления в отношении таксистов из-за нарушения ими правил дорожного движения.

Созданная в 2024 году Межведомственная транспортная комиссия включает в себя сотрудников правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также сотрудников связанных со сферой транспорта комитетов.

Напомним, в мае 2025 года стало известно о подготовленном в Смольном документе, согласно которому мигрантам, работающим по патентам, планировали запретить работать в сфере такси и доставки. Однако, документ так и не был подписан. Впрочем, для курьеров на электросамокатах и велосипедах с июля вступили в силу ограничения по скорости, внешнему виду, а также зонам, где они могут ездить.

фото ЗАКС.Ру