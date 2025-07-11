СК и прокуратура проводят проверку из-за падения ребенка в люк в Невском районе

Прокуратура Невского района и сотрудники районного отдела ГСУ СК по Петербургу выясняют обстоятельства падения четырехлетнего мальчина в открытый люк, сообщили в пресс-службах ведомств 11 июля.

Инцидент произошел накануне, 10 июля, на парковке автоцентра на Октябрьской набережной. На территории парковки был незакрытый люк, возле которого лежала тележка и оранжевый конус. Проходивший мимо маленький ребенок, вероятно, не заметив их, упал в люк. Мальчик был госпитализирован с телесными повреждениями.

Прокуратура и СК намерены дать оценку полноте мер, принятых уполномоченными организациями и должностными лицами к обеспечению безопасности граждан, а также соблюдению законодательства в сфере ЖКХ.

"Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СК.

фото пресс-службы ГСУ СК по Петербургу