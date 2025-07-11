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Новости 11 июля 2025, 13:50

СК и прокуратура проводят проверку из-за падения ребенка в люк в Невском районе

фото ЗакС политика СК и прокуратура проводят проверку из-за падения ребенка в люк в Невском районе

Прокуратура Невского района и сотрудники районного отдела ГСУ СК по Петербургу выясняют обстоятельства падения четырехлетнего мальчина в открытый люк, сообщили в пресс-службах ведомств 11 июля.

Инцидент произошел накануне, 10 июля, на парковке автоцентра на Октябрьской набережной. На территории парковки был незакрытый люк, возле которого лежала тележка и оранжевый конус. Проходивший мимо маленький ребенок, вероятно, не заметив их, упал в люк. Мальчик был госпитализирован с телесными повреждениями. 

Прокуратура и СК намерены дать оценку полноте мер, принятых уполномоченными организациями и должностными лицами к обеспечению безопасности граждан, а также соблюдению законодательства в сфере ЖКХ. 

"Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СК. 

фото пресс-службы ГСУ СК по Петербургу


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