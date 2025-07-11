Песков рассказал, как в Кремле работают при жаркой погоде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что сильная жара не влияет на график работы в Кремле, передает 11 июля РИА "Новости".

"Работаем в обычном режиме, 34 градуса не только в Кремле, но и во всей Москве и в Подмосковье", - рассказал Песков.

По его словам, сотрудники администрации президента сами решают, как вести себя при такой погоде. "Те, кто любят горячую погоду, теплую, жаркую погоду, те выходят на улицы. Те, кто не любят, те спасаются от зноя в закрытых помещениях", - заявил представитель Кремля.

По данным синоптиков, 11 июля в Москве ожидается до +36 градусов тепла без осадков. Накануне, 10 июля, в столице был установлен температурный рекорд для этого периода - +33,7 градусов тепла.

фото: сайт Кремля