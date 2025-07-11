В Петербурге 20 бульваров и скверов получат названия

Безымянные бульвары и скверы в Петербурге получат собственные названия, их перечень появился 11 июля на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. В общем счете речь идет о 20 зеленых зонах на карте города.

В частности, зеленая зона на улице Химиков станет сквером Александровские Ворота. Сквер "Алые Паруса" появится к северо-востоку от дома № 14 по Курской улице, а сквер Ключ Времени — у дома № 93 по Среднему проспекту Васильевского острова.

Зеленая зона между домами №№ 15 и 17 по улице Литераторов получит имя художника Павла Филонова. На проспекте Тореза между домами №№ 20 и 24 появится сквер, названный в честь поэта Петра Плетнева. Сквер Архитектора Аплаксина появится западнее дома № 233 по Лиговскому проспекту, а бульвар Архитектора Чевакинского — на набережной Крюкова канала.

В Сестрорецке ожидается появление скверов Петра Авенариуса и Анатолия Осовского. Кроме того, в Петербурге появятся скверы Виктора Чистякова, Генерала Броневицкого, Графини Паниной, Лоцмана Трофимова, Людмилы Беловой и Николая Лихачева, Гарновский и Ивовый скверы, бульвар Ленинградской Победы, а также Пороховской и Слободской сады.

Согласно тексту постановления, зеленые зоны получат свои названия с учетом решений Топонимической комиссии Петербурга, принятых в декабре 2024 и апреле 2025 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру