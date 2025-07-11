Путин утвердил основы языковой политики в России

Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ "Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации". Документ размещен на портале официального опубликования.

Документ направлен на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик Российской Федерации и других языков народов России, продвижение русского языка в мире, а также определяет современное состояние, цели, основные принципы и задачи государственной языковой политики.

Среди задач языковой политики указаны, в частности, совершенствование условий для изучения русского языка, а также подготовки преподавателей в этой сфере, поддержка литературного творчества, "сочетающего высокую художественную ценность и гражданскую позицию", книгоиздания и книгораспространения. Также прописаны задачи по использованию кириллицы в общественном пространстве и сокращению употребления в речи иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке.

"Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, "отмены" русской культуры (в том числе русской литературы), дискриминации российских средств массовой информации, навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям", - говорится также в указе.

Напомним, в июне Государственная дума приняла в третьем чтении закон о защите русского языка. Принятая инициатива вносит изменения сразу в несколько федеральных законов. Так, закон "О защите прав потребителей" дополняется положением, согласно которому информация для публичного ознакомления потребителей, размещающаяся на вывесках и указателях и не являющаяся рекламой, должна быть представлена на русском языке. Как отмечалось в пояснительной записке, изменения касаются таких надписей, как coffee, shop, sale и т. д.

фото с сайта Кремля