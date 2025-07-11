В Петербурге вечером 12 июля ожидается "оранжевый" уровень погодной опасности

Петербуржцев предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на ближайшую субботу, 12 июля. С полудня завтрашнего дня объявлен "желтый" уровень погодной опасности, а после четырех часов он может повыситься до "оранжевого", сообщили в пресс-службе Смольного.

Днем 12 июля температура воздуха может достигнуть 31 градуса тепла, а вечером местами ожидаются грозы с ливнями и градом, а также шквалистый ветер до 19-24 м/с.

"Оранжевый" уровень погодной опасности означает, что в городе наблюдаются или прогнозируются явления, сочетание которых опасно и может нанести ущерб, напомнили в Смольном.

Петербуржцам рекомендуют не забывать носить головные уборы при жаркой солнечной погоде, а в грозу отказаться от использования электросамокатов, избегать шатких конструкций и рекламных щитов. Водителям также рекомендуют соблюдать особую осторожность.

Напомним, в начале июля штормовой ветер повалил в Петербурге более 300 деревьев. От последствий непогоды пострадали также объекты благоустройства на прибрежных территориях Курортного района.

фото ЗАКС.Ру